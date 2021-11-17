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Demet Özdemir'den 'indirim' açıklaması!

Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markasının Galata'da gerçekleşen davetine katıldı.

Ekleme: 17.11.2021 - 10:00 Güncelleme: 17.11.2021 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir'den 'indirim' açıklaması!
En son 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu markanın davetinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şık kıyafetiyle dikkat çeken Özdemir'e, alışveriş yaparken fiyatlarına dikkat edip etmediği soruldu.

'MARKA TAKINTIM YOK'

Ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını itiraf eden Özdemir, 'Marka takıntım yok. Birbirine uyan şeyleri giyiyorum. Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta.' dedi.

'DİNLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM AMA..'

Yakın zamanda ekranlarda olacağının da müjdesini veren oyuncu, 'Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım.' dedi.
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