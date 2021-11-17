Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne baba olmaya hazırlanıyor. Dizer'in, üç aylık hamile olduğu ve cinsiyetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Paris'te sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.Magazin dünyasının örnek çiftinden müjdeli haber geldi.3 AYLIK HAMİLE44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.Bir süredir Mardin'de bulunan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.HAZİRAN AYINDA HABERLERİ YALANLAMIŞTIDizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı.Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber.” dedi.