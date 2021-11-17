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Başak Dizer Tatlıtuğ hamile

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne baba olmaya hazırlanıyor. Dizer'in, üç aylık hamile olduğu ve cinsiyetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Başak Dizer Tatlıtuğ hamile
Ekleme: 17.11.2021 - 09:50 Güncelleme: 17.11.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Başak Dizer Tatlıtuğ hamile
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Paris'te sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Magazin dünyasının örnek çiftinden müjdeli haber geldi.

3 AYLIK HAMİLE

44 yaşındaki Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Bir süredir Mardin'de bulunan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz belli değil.

HAZİRAN AYINDA HABERLERİ YALANLAMIŞTI

Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek hamilelik iddiasını yalanlamıştı.

Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber.” dedi.


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