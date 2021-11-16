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Nusret'i sigara yaktı! Bir yıl dolmadan 4 kez ihlalde bulundu, ünlü işletme mühürlendi

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait olan Etiler'deki Nusr-Et'e 10 günlük kapama cezası verildi. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından ünlü işletmede yapılan denetlemelerde, müşterilerin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilince ceza kaçınılmaz oldu. Ekipler işletmede 1 yıl içerisinde ard arda 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini belirleyince Nusret'in mekanına 10 günlük kapalı kalma cezası verildi.

Nusret'i sigara yaktı! Bir yıl dolmadan 4 kez ihlalde bulundu, ünlü işletme mühürlendi
Ekleme: 16.11.2021 - 15:43 Güncelleme: 16.11.2021 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Nusret'i sigara yaktı! Bir yıl dolmadan 4 kez ihlalde bulundu, ünlü işletme mühürlendi
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye, ABD'nin Boston kentindeki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verilmesinin ardından bir şokta İstanbul Etiler'de bulunan işletmesinden geldi. Beşitaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' ünlü işletmede geçtiğimiz günlerde sivil olarak denetleme gerçekleştirildi.

KAPALI ALANDA TÜTÜN KULLANDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Mekana ilk denetleme, 24 Ekim 2020 yılında yapıldı. Yapılan incelemelerde kapalı alanda sigara içildiği belirlenince işletmeye 2 bin 579 liralık idari para cezası uygulandı. 25 Ekim 2020 yılında yapılan denetlemede yine aynı şekilde 4207 sayılı kanuna aykırılık tespit edilince bu kez 5 bin 158 liralık idari para cezası kesildi.

1 YILDA 4 KEZ İHLAL ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş İlçe Tütün Denetim Ekiplerince yapılan incelemede kapalı alanda müşterilerin sigara kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen tutanakta 5 Eylül ve 24 Eylül 2021 tarihlerinde 4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'a aykırılık olduğu ifade edilerek idari para cezası uygulandı. Ünlü işletme kanunu toplam 4 kez ihlal edince, maddeye göre aynı ceza birden fazla tekrar edildiği için mekanın 10 kapatılmasına karar verildi.



10 GÜN BOYUNCA MÜHÜRLÜ KALACAK

Nusret Gökçe verilen cezanın uygun olmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Karara itiraz eden ünlü işletmeci, bir yıllık dönem içerisinde üçüncü kez aynı cezanın gerçekleşmediğini bu nedenle kapama cezasının yerinde olmadığını ifade etti. İtirazı değerlendiren hakimlik ise işletmenin bir yıl dolmadan 4 kez ihlalde bulunduğunu bu nedenle kapatma kararının yerinde olduğunu ifade ederek Nusret Gökçe'nin itirazını reddetti. Böylece ünlü işletme 10 gün müherlenecek.

ABD'DE DE KAPATILMIŞTI

Nusret Gökçe'ye daha öncede Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını göstermişti. Restoran hakkında belediyeye çok sayıda şikâyet geldiği belirtilirken, Nusret Gökçe'nin Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülmüş, müşterilerinin çoğunun maskeli olmasına karşın bazılarının maske takmadığı dikkat çekmişti.


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