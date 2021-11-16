Mabel Matiz sevgilisiyle yakalandı!

Magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Mabel Matiz gecelerde..Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisiyle birlikte görüntülendi.Cihangir'de kameraları karşılarında görünce bir anda şaşıran Mabel Matiz ve sevgilisi, akşam yürüyüşüne çıktıklarını söyledi.'ÇEKMESEYDİNİZ İYİ OLURDU'Sevgilisiyle birlikte kameralara yakalandığı için utandığını ifade eden 36 yaşındaki şarkıcı Matiz, 'Arkadaşlar çekmeseydiniz iyi olurdu' dedi.Magazin muhabirleriyle kısa süre sohbet eden ikili, ardından yürüyüşüne devam etti.Bilindiği üzere Mabel Matiz'in cinsel yönelimi hakkında farklı iddialar magazin gündeminde zaman zaman yer alıyordu.Matiz'in sevgilisiyle görüntülenmesi bu iddialara da cevap niteliğinde.