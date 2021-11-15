  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt o kare hakkında bakın ne dedi! 'Göbek mi yoksa...'

'Hamile, bebeğin cinsiyeti de belli oldu' iddiasına yanıt veren Demet Akalın'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü! Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyordu, merak edilen açıklamaDemet'ten geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hamilelik iddiaları hakkında bakın ne dedi. 1 çocuk annesi Akalın, geçen yaz Özlem Yıldız ile çıktığı tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bikinili halini görenler, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt o kare hakkında bakın ne dedi! 'Göbek mi yoksa...'
Ekleme: 15.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 16.11.2021 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt o kare hakkında bakın ne dedi! 'Göbek mi yoksa...'
Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt geldi, o kare hakkında bakın ne dedi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğinisürdürüyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının son karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Siyah elbiseli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Akalın'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Elini de karnına koyarak poz veren Demet Akalın'a, 'Hamile mi?' soruları yağdı.

'KORTİZON YEMEKTEN ŞİŞTİM'

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı: 'Kortizon yemekten şiştim ama hâlâ giderim var!'



Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtmişti. Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınan şarkıcı Demet Akalın mayolu pozuyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.. Çeşme tatilinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Demet Akalın mayolu hali ile gündeme geldi.

Geçen yaz kızı Hira ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, bikinili haliyle şoke etmişti. Bir beach'te Özlem Yıldız oğlu Demir'le denizde oynarken, Demet Akalın da kızı Hira ile yüzerken görüntülenmişti.

'HAMİLE Mİ GÖBEK Mİ?'

Akalın ve Yıldız'ın deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndüğü sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Bikinili görüntülerinin ortaya çıkması ile Demet Akalın hemen harekete geçmiş ve sosyal medya hesabından boy boy mayolu, bikinili fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı.

Akalın'dan gelen 2021 yaz tatili kareleri çok konuşulmuştu. Mayolu hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Demet Akalın yorum yağmuruna tutulmuştu.




'Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı
Yunanistan Maraş'ın açılmasını hazmedemedi! Yunan Bakan AB'ye ağladı
Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret!
SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!
Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz cinayeti ile ilgili sert sözler!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 2023 Cumhur İttifak'ı olarak zafer yılımız olacaktır!
Bakan Akar'dan son dakika açıklamalar: S-400, F-35, Ege ve Doğu Akdeniz...
SGK'dan çalışmayanlara emeklilik imkanı
Otomobil ve ilaç sektöründe açgözlü stokçular devrede
Şovmenler, yalancılar gitti devlet kaldı! Bozkurt'a yeni müjde...
PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
İşsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kritik enflasyon ve döviz kuru mesajı
Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
CHP usulü helalleşme: Halk TV'de 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Enerjik yasa TBMM'ye geliyor!
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
CHP'li belediyede skandallar büyüyor! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç önce taciz etmiş ardından da tehdit
EYT'liye staj formülü ile mutlu sona ulaşacak! 'Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın..'
Ümit Özdağ, 10 Kasım'da Kapalıçarşı'da bir adamı darbeden kişiyi tebrik etti
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay'da akılalmaz olay! Seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?