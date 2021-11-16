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Dededen kalma ev oyuncu Nur Fettahoğlu'nun başına iş açtı!

Nur Fettahoğlu'nun başı dededen kalma ev ile dertte. Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın, deden kalma bina ile ilgili olarak başı derde girdi. Beşiktaş Belediyesi tarafından bir dönem yurt olarak kullanılan 5 katlı binada, imar affından yararlanarak tadilat yapıldığı iddia edildi. İmar kirliliğine neden olmak suçundan ihbar edilen Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı baba ocağı yüzünden ağrıdı

Dededen kalma ev oyuncu Nur Fettahoğlu'nun başına iş açtı!
Ekleme: 16.11.2021 - 09:35 Güncelleme: 16.11.2021 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Dededen kalma ev oyuncu Nur Fettahoğlu'nun başına iş açtı!
Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın dededen kalma binayla başı derde girdi. Geçen yıl Beşiktaş Belediyesi tarafından eskiden yurt olarak kullanılan beş katlı binada tadilat yapıldığı iddia edildi. Binanın üst iki katında projeye aykırı pencereler açıldığı belirlendi. Belediye, tutanak düzenledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

AF KAPSAMINDA DEĞİL

Fettahoğlu, Muğla'da olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Remziye A., 'Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldık ve ödedik. İmar affı gelince bundan faydalandık' dedi. Savcılık, tadilatın imar affından iki ay önce yapıldığı için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, oyuncu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'BİZ CEZAMIZI ÇEKTİK'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu, bahse konu adres aile apartmanı olduğu söyleyerek, 'Ailecek kaldığımız yerdir, yapılan tadilatlardan bilgim vardır, suç işleme kastım yoktur beraatıma karar verilsin'' dedi. Abla Remziye Açıkgözoğlu, 'Biz 2016 yılında tadilat yaptık. Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldığımıza dair yazı geldi. Bizde gelen yazı üzerine cezamızı ödedik ve belediyenin dediği şekilde tadilatı düzenledik. Bu arada imar affından da faydalandık' dedi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme, söz konusu yapının taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen, nitelik değişikliği yapılmayan, ilave kullanım alanı kazandırmayan inşai faaliyetler niteliğinde olduğu belirtilerek, olayla iki kardeşin beraatına hükmetti.


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