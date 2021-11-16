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Bülent Ersoy'dan orkestra ekibine tepki

Bülent Ersoy, sahte PCR testi nedeniyle hapis cezası almalarının ardından açıklamalar yapan eski orkestra üyeleri için "Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı" dedi.

Bülent Ersoy'dan orkestra ekibine tepki
Ekleme: 16.11.2021 - 09:54 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Bülent Ersoy'dan orkestra ekibine tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi, geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

Ersoy ve orkestrası arasında sular durulmuyor.

Ersoy'un orkestra şefi, artık sanatçıyla çalışmayacaklarını açıkladı. Küplere binen Ersoy ise tepki göstererek “Bu iş nankörlük seviyesine ulaştı.' dedi.

'AVUKAT TUTACAĞIZ'

Orkestranın şefi Onur Özelçağlayan, yaptığı açıklamada: “14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy'la. Bülent Hanım'ın hiçbir suçu yok. Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz. ‘Avukat tutacağız' dedi, tutmadı. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik.” dedi.

'NANKÖRLER'

Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine tepki gösterdi: “Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez.

'500 BİN TL DAĞITTIM'

Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara, işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy'um.”

Onur Özelçağlayan, 500 bin lira yardım yapıldığı iddiası üzerine Bülent Ersoy'un müzisyenlerin ailelerine 5'er bin lira gönderdiğini söyledi.


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