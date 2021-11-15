Serdar Ortaç'tan dudak uçuklatan kumar borcu!

Serdar Ortaç ve İzel, ‘Yeni Gazino'da sahne aldılar. Ortaç, Ortaç, “Çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var” dedi.

İzel 18 yıl aradan sonra ilk kez bir gazinoda konser verdiğini söyledi. Serdar Ortaç, son zamanlarda bahis sitelerinde kumar oynadığına dair çıkan haberlere ise 'Evet geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Kumar beni bitirdi. Çok pişmanım, artık parayı tutmaya çalışıyorum' dedi. Ortaç, emeklilik soruları karşısında, 'Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcumda var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var' dedi.İzel ile aynı sahneyi paylaşan Serdar Ortaç, aylık giderinin 500 bin TL olduğunu söyledi