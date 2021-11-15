Şebnem Schaefer'dan dikkat çeken konsept!

Manken Şebnem Schaefer, bir firmanın gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle çıktı. Asr-ı Nazende Gelinlik'in İzmir'deki defilesinde boy gösteren manken, yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyumda yürüdü. Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada "Son zamanlarda kadına şiddet haberleri çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kimbilir neler çekiyordur" dedi.