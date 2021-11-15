Şebnem Schaefer'dan dikkat çeken konsept!
Şebnem Schaefer, gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle dikkat çekti
Manken Şebnem Schaefer, bir firmanın gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle çıktı. Asr-ı Nazende Gelinlik'in İzmir'deki defilesinde boy gösteren manken, yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyumda yürüdü. Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada "Son zamanlarda kadına şiddet haberleri çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kimbilir neler çekiyordur" dedi.