Pınar Deniz'in estetiksiz hali şaşırttı!

Yargı dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz'in estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Deniz'in eski halleri, sosyal medyada gündem oluyor.

Yargı dizisindeki rolüyle son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alan oyuncu Pınar Deniz'in, estetik harikası olduğu ortaya çıktı. 28 yaşında olan Deniz, pek çok kez kamera karşısına geçmişti.Murat Dalkılıç'ın Yani şarkısının klibinde de rol alan Deniz'in kilo verdiği de ortaya çıktı.