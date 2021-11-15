  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pınar Deniz'in estetiksiz hali şaşırttı!

Yargı dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz'in estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Deniz'in eski halleri, sosyal medyada gündem oluyor.

Ekleme: 15.11.2021 - 09:06 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz'in estetiksiz hali şaşırttı!
Yargı dizisindeki rolüyle son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alan oyuncu Pınar Deniz'in, estetik harikası olduğu ortaya çıktı. 28 yaşında olan Deniz, pek çok kez kamera karşısına geçmişti.

Murat Dalkılıç'ın Yani şarkısının klibinde de rol alan Deniz'in kilo verdiği de ortaya çıktı.


Ukraynalı modelin ölümünde TÜBİTAK devrede!
'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
'170 bin TL'lik kıyak sonrası reklam çalışması'
Başkan Erdoğan, Çanakkale'de gençlerle buluştu
Osman Nuri Kabaktepe: İmamoğlu'nun aklı cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğundan İstanbul'a hizmet edemiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret
Fransa’da Macron yönetimine gölge düşürecek yeni skandal! Saray’da tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı!
15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde
Biden'a büyük şok! Anket sonuçları açıklandı
HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalan'a özgürlük çağrısı
Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Eren'in son mesajı ortaya çıktı...
Meclis'in yeni haftada gündem yoğun! 'Çocuk teslimi' yürürlükten kaldırılıyor!
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
Atık tesisinde kan donduran olay! Çöplerin içinden bebek cesedi çıktı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Meteoroloji'den uyarı: Cuma gününe kadar sürecek!

Meteoroloji'den uyarı: Cuma gününe kadar sürecek!

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor

Nesli tükenmekte olan bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor