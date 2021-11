Hakan Ural, stüdyoya geri dönünce göz yaşlarına hakim olamadı

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı.Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba ile birlikte Kanal D ekranlarında sunan Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı.Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNDUPartneri Nur Tuğba'nın büyük heyecan yaşadığı dakikalarda, Hakan Ural'ın stüdyoya girmesiyle iki sunucunun sevinci yüzlerinden okundu.'BİR ANDA GELİŞTİ, BEN DE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'Nur Tuğba'nın 'İzleyicilerimiz dualarını hiçbir zaman esirgemedi. Bir kere çok ciddi söylüyorum, gençleştin.' ifadelerini kullanınca, Hakan Ural da, 'Şansıma üç, dört gün bahçedeydim. Ne zor iş bu ya. Şaşırıyorsun. Enteresan. Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum çünkü her şey yolunda gibiydi. Bir anda gelişti ben de ne olduğunu anlamadım. Tabi heyecan ve şaşkınlık var Allah sevenlerimizden razı olsun. Dualarını esirgemeyenlerden. Kortizon, alıyorum ağız kuruluğu yaparmış.' dedi.GÖZ YAŞLARINI TUTAMADINur Tuğba'nın kendisini çok özlediğini belirtmesi üzerine Hakan Ural göz yaşlarına hakim olamayarak, 'İsim vermiyorum bağışlayın ama şu çok olağanüstü bir duygu, ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.' ifadelerini kullandı.'SENİN SAĞLIĞIN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'Hakan Ural'ın tedavisi boyunca stüdyoda her saniye eksiklik hissettiklerini belirten Nur Tuğba, 'Bir kere ne kadar sevildiğini sana kelimelerle burada anlatamam. Biz burada iki hafta boyunca yayınlarımıza kurallar gereği devam ettik ama o yayınları biz mi yaptık, bir başkası mı...Gerçekten şu an yaşamıyoruz da biz başka bir şey hissediyormuşuz gibi. Senin sağlığın gerçekten, her şeyden önemli.' açıklamasında bulundu.