Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt o kare hakkında bakın ne dedi! 'Göbek mi yoksa...'

'Hamile, bebeğin cinsiyeti de belli oldu' iddiasına yanıt veren Demet Akalın'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü! Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyordu, merak edilen açıklamaDemet'ten geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hamilelik iddiaları hakkında bakın ne dedi. 1 çocuk annesi Akalın, geçen yaz Özlem Yıldız ile çıktığı tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bikinili halini görenler, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Demet Akalın'dan göbek şişkinliğine bomba yanıt geldi, o kare hakkında bakın ne dedi!Ünlü şarkıcı Demet Akalın, boşandığı eşi Okan Kurt ile mutlu birlikteliğinisürdürüyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının son karesi sosyal medyada çok konuşuldu.Siyah elbiseli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Akalın'ın karnındaki şişlik dikkat çekti. Elini de karnına koyarak poz veren Demet Akalın'a, "Hamile mi?" soruları yağdı."KORTİZON YEMEKTEN ŞİŞTİM"Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı: "Kortizon yemekten şiştim ama hâlâ giderim var!"Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtmişti. Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınan şarkıcı Demet Akalın mayolu pozuyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.. Çeşme tatilinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Demet Akalın mayolu hali ile gündeme geldi.Geçen yaz kızı Hira ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, bikinili haliyle şoke etmişti. Bir beach'te Özlem Yıldız oğlu Demir'le denizde oynarken, Demet Akalın da kızı Hira ile yüzerken görüntülenmişti.'HAMİLE Mİ GÖBEK Mİ?'Akalın ve Yıldız'ın deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndüğü sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.Bikinili görüntülerinin ortaya çıkması ile Demet Akalın hemen harekete geçmiş ve sosyal medya hesabından boy boy mayolu, bikinili fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı.Akalın'dan gelen 2021 yaz tatili kareleri çok konuşulmuştu. Mayolu hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Demet Akalın yorum yağmuruna tutulmuştu.