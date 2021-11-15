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Astroloji davası sonuçlandı! Futbolcu Özer Hurmacı 'kahin' eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek!

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak “Beni aldatıyorsun” diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmıştı. Mahkeme, Özer Hurmacı'nın eski eşine aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Astroloji davası sonuçlandı! Futbolcu Özer Hurmacı 'kahin' eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek!
Ekleme: 15.11.2021 - 09:17 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Astroloji davası sonuçlandı! Futbolcu Özer Hurmacı 'kahin' eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek!
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Özer Hurmacı geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine 'Beni aldatıyorsun' diye baskı kurduğunu iddia etti. Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddialarıyla Mihriban Hurmacı, 3 çocuğunun babasına 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

'125 BİN TL'Yİ KENDİSİ İÇİN İSTİYOR'
Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talerine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etmişti. Özer Hurmacı, 'Eşim nafakayı kendisi için istiyor' demişti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ İSTEDİ
Mihriban Hurmacı'nın kira gideri bulunmamasına rağmen 50 bin TL nafaka istediğine dikkat çekilen dilekçede anne bakımına muhtaç en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı'ya verilmesi istemişti.

VELAYET ANNEDE
Mahkeme, dava süresi boyunca çocuklarının velayetinin anne Mihriban Hurmacı'da kalmasına karar verdi. Aynı zamanda Özer Hurmacı, belirli günlerde çocukları ile vakit geçirebilecek. Üç çocuğu ve kendisini için toplamda 125 Bin lira tedbir nafakası talep eden Mihriban Hurmacı'nın alacağı nafaka belli oldu.

52 BİN 500 TL NAFAKA ALACAK
Mahkeme, İki çocuk için 24 bin TL, küçük bebekleri için 7 bin 500 TL ve Mihriban Hurmacı için 21 bin TL nafaka bağlanmasına karar verdi. Hurmacı, toplamda aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası alacak. Özer Hurmacı, nafaka kararına itiraz etti.

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