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Ünlü oyuncudan 'Sihirli Annem' itirafı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Dudu' karakteriyle özdeşleşen Nevra Serezli, "5-10 bölüm sonra kalkar dedim, 5 sene oynadık. Hala da arkamdan 'Dudu Teyze' derler."

Ekleme: 14.11.2021 - 13:15 Güncelleme: 14.11.2021 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncudan 'Sihirli Annem' itirafı!
Usta sanatçı Nevra Serezli, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Serezli, 'Sihirli Annem' dizisindeki 'Dudu' karakteriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

SİHİRLİ ANNEM İTİRAFI

Birçok dizide rol almasına rağmen 'Sihirli Annem'deki 'Dudu' karakterinin ön plana çıktığını söyleyen Nevra Serezli, o rolü ilk başta oynamak istemediğini belirterek şunları söyledi:

'5-10 BÖLÜM SONRA KALKAR DEDİM, 5 SENE OYNADIK'

'Ben oynamak istemedim. 'Bu rol hiç bana göre değil' diye düşündüm. 'Niye kötü kadını oynayayım?' dedim. Büyüler yapıyor, kötülükler yapıyor. 'Ee zaten 5-10 bölüm sonra kalkar' dedim. Beş sene oynadık. Hala da arkamdan 'Dudu Teyze' derler.'

'BİZLER ALKIŞ İÇİN YAŞARIZ'

Hala sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Nevra Serezli, 'Sahneye çıkıp, seyirciyle reaksiyon halinde olunca, sonunda da alkışını alınca çok mutlu oluyorum. Bizler alkış için yaşarız . Boşa gitmemiş bir ömür diye düşünüyorum. Çocukluk hayalim hep oyuncu olmaktı. Başka hiçbir şeyi düşünememiştim ilkokuldan itibaren. 'Yeniden dünyaya gelsem acaba başka meslek seçer miydim?' diye arada bir düşündüğüm olmuştur. Düşünürüm ve yine oyuncu olmak isterdim' dedi.
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