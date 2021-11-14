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Tom Cruise'un son hali dünya gündemine oturdu

Görevimiz Tehlike 8 çekimleri öncesinde Cambridge'deki havalimanında görüntülenen Tom Cruise, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.11.2021 - 01:26 Güncelleme: 14.11.2021 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Tom Cruise'un son hali dünya gündemine oturduGörevimiz Tehlike, Top Gun ve Yarının Sınırında gibi birçok filmiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran 59 yaşındaki Tom Cruise'un son hali sosal medyaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cruise, Görevimiz Tehlike 8 çekimleri öncesinde uçuş dersine katılırken Cambridge'deki Duxford Havaalanı'nda görüldü.

Eski halinden eser kalmayan Cruise'un ortaya çıkan fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yorum aldı.



KİMİLERİ YÜZÜNE DOLGU YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Çeşitli spekülasyonların odağı olan aktörün yüzünün son haliyle de ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimileri yüzünün halinin yaşlılıktan kaynaklı olduğunu söylerken kimileri ise yüzüne dolgu yaptırdığını söyledi.

UÇUŞ DERSLERİ ALIYOR

Bu yıl Birleşik Krallık'ta Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerini tamamlayan Altın Küre ödüllü oyuncu, sekizinci filme hazırlanmak için II. Dünya Savaşı savaş uçağı uçurmayı öğrendiği bildiriliyor.


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