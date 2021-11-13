Şarkıcı Gülşen'den bir yatırım daha!

Konser başına 200 bin lira kazanan şarkıcı Gülşen, gayrimenkullerine bir yenisini daha ekledi. Zorlu Center’da iki evi olan şarkıcı, üçüncüsünün de anahtarını aldı.

Yaz başından bu yana 60 konser veren şarkıcı Gülşen, tek bir konserinden 200 bin lira kazandı.Milyonları cebine koyan şarkıcı, tüm gelirini de gayrimenkule yatırdı.3,5 MİLYON DOLARA YENİ DAİREGülşen, 2 dairesinin bulunduğu Zorlu Center’dan bir ev daha aldı.Şarkıcı yeni yatırımı için 3,5 milyon (35 milyon) dolar ödedi.LONDRA VE İSPANYA’DA DA VARŞu sıralar konserlerinden çok cesur kostümleri dikkatleri çeken Gülşen’in, Londra ve İspanya’da da evleri var.