Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu.Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASIUral, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü. Açıklamada 'Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür.Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir' denilmişti.