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Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var! Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, rahatsızlandığını ve bir süre programda yer alamayacağını ifade etmişti. Kısa süre içerisinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak ediliyor. 'Hakan Ural öldü' iddialarıyla gündemde yer alan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taburcu olan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı sevenlerinin içini rahatlattı...

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...
Ekleme: 12.11.2021 - 10:37 Güncelleme: 12.11.2021 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın öldüğü ileri sürülmüştü... Sevenlerini korkutan Hakan Ural'dan haber var işte son sağlık durumu...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural sağlık durumu nedeniyle programa ara vermişti. Bir süredir programa katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu.



Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.



'YOĞUN BAKIMA ALINDI' İDDİASI

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü. Açıklamada 'Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür.


Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir' denilmişti.


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