Reklamdan aldığı para dudak uçuklattı!

Yıllar önce yayınlanan Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, çocuklarıyla yaşadığı Berlin'den döndü.REKLAMDAN PARA GELİYORMuhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde beklenilen geri dönüşü alamayan Uzerli, artık reklamlardan parayı kazanıyor.6 MİLYON TL ALDIBir mücevher markasıyla anlaşan Uzerli, reklam filmi için kamera karşısına geçti. 1 yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL aldı.İlk reklamı geçtiğimiz günlerde çeken Meryem Uzerli, daha önce de bir başka firmanın pırlanta reklamında boy göstermişti.