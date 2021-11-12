Gülben Ergen'e nazar değdi!

Evinde ayak bileğini burkarak talihsiz bir kaza geçiren Gülben Ergen, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamış, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etmişti.'NAZARA GELDİM'49 yaşındaki şarkıcı, ayağının son durumuyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı,'Nazara geldim. Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum. Yürümek zor oluyor.' açıklamasını yaptı.Ergen'in hayranları, ünlü şarkıcının ayakları için Instagram'da hesap bile açtı. Hesabın yaklaşık 4 bin takipçisi var.