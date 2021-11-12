  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Varol Camdaki Kız'a mı katılıyor ? Alişan, Söylemezsem Olmaz programında açıkladı!

Ekranların Fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz ’da bugün, Alişan telefon ile canlı yayına bağlanarak 'Buse Varol Camdaki Kız’a katılıyor mu' sorusunu yanıtladı.

Buse Varol Camdaki Kız'a mı katılıyor ? Alişan, Söylemezsem Olmaz programında açıkladı!
Ekleme: 12.11.2021 - 11:11 Güncelleme: 12.11.2021 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Buse Varol Camdaki Kız'a mı katılıyor ? Alişan, Söylemezsem Olmaz programında açıkladı!
Yapımcılığını Bilal Özbilge'nin üstlendiği, Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'insunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, gündemi belirlemeye devam ediyor.

Ekranların Fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz 'da bugün, Alişan telefon ile canlı yayına bağlanarak Buse Varol Camdaki Kız'a katılıyor mu sorusunu yanıtladı.



Alişan “Sabahakadar uyuyamadım. Sabah gözümü açtım Bilal Özbilge aradı yayına bağlanmam içinrica etti. Geçen sene pandemide böyle şarkı çalıyordu dedim bunu söyleyebilirmiyim dedim. Tefo da şarkımız tükeneceğizi çok güzel söyledi. Bugünkü sahnedeters köşemiz var. Slow şarkılar güzel gidiyor bu aralar bizde yapalım dedik.Camdaki kıza dizisine eşim Buse katılmayacak iddialar yalandır. Yepyeni bir işebaşlıyor.” dedi. 


Haluk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım: Maalesef Özdemir Bey göremedi
İstanbul'da Türk Konseyi İstanbul Zirvesi!
10 Kasım töreninde okuduğu şiirle İslam'a ve ümmete nefret kustu: Kul olun ümmet kalın fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Koca Yusuf (A400M) TUSAŞ’ın entegre ettiği sistem ile artık daha güvenli: Füzeleri havada yok edecek!
Konut alacaklar dikkat! Yüzde 1.29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kur açıklaması
Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Diyalog zemini oluştu
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan basınında
Alnında şehit yakını yazmıyor!
Türkiye samuray kılıcı katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Suçlu kim? 'Hediyelik' samuray kılıcı!
HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Diyarbakır annesi: Pervin Buldan'ın kızı Avrupa'da geziyor, benim kızım dağda
MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
AK Parti'li Ayşe Keşir'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Apple'ın yapmadığını yapıp satışa çıkartmıştı! Satıldığı fiyatı görenler büyük şok yaşadı

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular