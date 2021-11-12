Buse Varol Camdaki Kız'a mı katılıyor ? Alişan, Söylemezsem Olmaz programında açıkladı!

Yapımcılığını Bilal Özbilge'nin üstlendiği, Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'insunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, gündemi belirlemeye devam ediyor.Ekranların Fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz 'da bugün, Alişan telefon ile canlı yayına bağlanarak Buse Varol Camdaki Kız'a katılıyor mu sorusunu yanıtladı.Alişan “Sabahakadar uyuyamadım. Sabah gözümü açtım Bilal Özbilge aradı yayına bağlanmam içinrica etti. Geçen sene pandemide böyle şarkı çalıyordu dedim bunu söyleyebilirmiyim dedim. Tefo da şarkımız tükeneceğizi çok güzel söyledi. Bugünkü sahnedeters köşemiz var. Slow şarkılar güzel gidiyor bu aralar bizde yapalım dedik.Camdaki kıza dizisine eşim Buse katılmayacak iddialar yalandır. Yepyeni bir işebaşlıyor.” dedi.