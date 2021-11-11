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Yeşilçam efsanesinin kızı Tuğçe Kuzey Vargın'dan akılalmaz tehdit: Katliam yapacağım

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Vargın, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.

Yeşilçam efsanesinin kızı Tuğçe Kuzey Vargın'dan akılalmaz tehdit: Katliam yapacağım
Ekleme: 11.11.2021 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2021 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam efsanesinin kızı Tuğçe Kuzey Vargın'dan akılalmaz tehdit: Katliam yapacağım
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu.

Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.



GÖRÜMCESİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE KÜPLERE BİNDİ

Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen genç kadın, küplere bindi.



KATLİAM YAPACAĞIM

Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, 'Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım' diyerek tehditler savurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Çetindağ şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı.
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