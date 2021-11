Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada duygularını paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım'a dair hisleri...PELİN ÖZTEKİN- AJDA PEKKAN- OKTAY KAYNARCA'Saygı, minnet ve özlemle Atam.!!!''Sonsuza dek; Saygı ve Minnet ile.''Sonsuza kadar.'YONCA LODİ'Cennet nasıl bir yer bilmiyorum ama, sizi hep böyle uçsuz bucaksız bir yerdeymişsiniz gibi hayal ediyorum. Sizi özlemek bizim için alışkanlık. Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük, sizi özleyerek sizi öğrendik, vatanı sevmenin sizi sevmek olduğunu hep sizi özleyerek bildik.Bu vatanın her yerinde, her doğan Türk çocuğunun kalbinde, geçmişte, gelecekte hep siz varsınız ve var olmaya da devam edeceksiniz Atam. Biz evlatlarınız, ara sıra ışığı kaybetsek de el yordamıyla bile yolumuzu bulup,yine sizin izinizde olacağız. Biz ve bizden sonrakiler sonsuz mirasınızı omuzlarda taşımaya devam edecektir.O yüce ruhunuz şad olsun...'MERT FIRAT“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı'ERDAL ÖZYAĞCILAR'Gözlerinde sadece vatanın ve yediden yetmişe vatandaşın var. Onların özgür, bağımsız, demokrat bir cumhuriyet rejiminde dünyada saygın bir yeri olması için hem cephede, hem Büyük Millet Meclisi'nde seve seve verdiğin 57 senelik hayatın var. Senin bize hediye ettiğin bu hayat için sana minnettarız. Ve seni unutmadık ve unutmayacağız kimse seni asla unutturamaz. Sen ölmedin yüreğimizin baş köşesindesin.'ASLI KIZMAZ - METİN AROLAT - ALP KIRŞAN'Attığım her adımda, verdiğim her kararda izindeyim!''Sonsuza kadar.''Her zaman izinde.''Saygı, sevgi, özlemle anıyoruz, seni çok seviyoruz.'SELİN CİĞERCİ'Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.Ölüm diye bir şey yok, hep içimizde dün bugün yarın öbür gün her zaman. Yaşaaaa Musatafa kemal paşa yaşaaaa.'ZAFER ALGÖZ'15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince 100 yıllık büyük reformları gercekleştiren başka bir lider dünyada yok. Minnettarız Paşam.'ACUN ILICALI'Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.'CEM BELEVİ -TUVANA TÜRKAY'Her gün, her yıl, her kasım, saygı ve minnetle…''Atam.. Sonsuz sevgi, saygı ve minnetle.'