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Ümit Erdim'in açtığı 'waffle' davasında karar çıktı

Oyuncu Ümit Erdim, waffle yerken çekilen bir videosunun firma tarafından izinsiz kullanılması nedeni ile açtığı tazminat davasını kazandı. Erdim'e toplamda 50 bin lira ödenmesine karar verildi.

Ümit Erdim'in açtığı 'waffle' davasında karar çıktı
Ekleme: 10.11.2021 - 15:20 Güncelleme: 10.11.2021 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Ümit Erdim'in açtığı 'waffle' davasında karar çıktı
Oyuncu Ümit Erdim, İstanbul Etiler'de bulunan bir mekana tatlı yemeye gitti.

Mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi.

REKLAM PANOLARINDA HABERİ OLMADAN KENDİSİNİ GÖRDÜ

Erdim, yaşanan bu durumun ardından bir süre kendisini waffle markasının reklam yüzü olarak reklam panolarında gördü.

Görüntülerin kendisinden izinsiz olarak kullanıldığı gören Ümit Erdim, soluğu mahkemede aldı.

ERDİM'E 50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Bugün görülen davada ise karar çıktı.

Mahkeme, waffle firmasının Ümit Erdim'e 2017'den başlayacak yasal faizle 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.



SELÇUK YÖNTEM'İN DE BAŞINA GELDİ

Öte yandan buna benzer bir olay da daha önce oyuncu Selçuk Yöntem'in başına gelmişti.

Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafı bir kafe tarafından izinsiz olarak kullanılmıştı.

Ünlü oyuncu, kafeye açtığı davadan 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat kazanmıştı.

Sanatçı Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı
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