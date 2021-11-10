Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD'nin batı eyaletlerinden biri olan Utah'taki konserinde izleyenleri şoke etti.Genç popçu, sahneye başörtüsüyle çıktı.MÜSLÜMANLAR TEPKİ GÖSTERDİBu görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı, büyük tepki aldı.Başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da paylaşan Bieber'e 'Müslümanlar ile dalga geçiyor' şeklinde yorumlar yapıldı.NEDENİ BİLİNMİYORÖzel yaşamıyla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki şarkıcının, neden böyle bir şey tavır sergilediği ise bilinmiyor.AĞIR DEPRESYON GEÇİRDİŞarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Hailey Rhode Baldwin Bieber ile birlikte verdikleri röportajda, ağır bir depresyon döneminden geçtiğini anlatmıştı.Hailey Baldwin ise bu zor dönemde fazlasıyla güçlük çektiğini söylemişti.