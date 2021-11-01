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Zeynep Demirel'den Cadılar Bayramı açıklaması: Dinin yozlaşmasını dert etmeyin

Cadılar Bayramı kutlamaları eleştirilen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kutlamanın eğlenceden ibaret olduğunu belirterek dinin yozlaşmasının dert edilmemesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Demirel'den Cadılar Bayramı açıklaması: Dinin yozlaşmasını dert etmeyin
Ekleme: 1.11.2021 - 14:56 Güncelleme: 1.11.2021 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Demirel'den Cadılar Bayramı açıklaması: Dinin yozlaşmasını dert etmeyin
Birçok ünlü, Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı.

Ünlü isimlerin kimi yurt dışındaki partilere katılırken kimi de kendi aralarında yaptığı etkinliklerle kutlamalarını sosyal medyada paylaştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de kutlama yapan isimler arasında yer aldı.

'DİNİNİZİN YOZLAŞMASINI BU KADAR DERT ETMEYİN'

Sosyal medyada paylaştığı Cadılar Bayramı etkinliklerinin eleştirilmesinden rahatsız olan Zeynep Demirel, dinin yozlaşmasının dert edilmemesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

'POPÜLER KÜLTÜR ŞEYİ İŞTE'
Zeynep Demirel, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, 'Aslında Cadılar Bayramı kökeni Hristiyanlık öncesine, Paganizm'e dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler.' ifadelerini kullandı.
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