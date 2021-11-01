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Uçağa yıldırım düştü! Emre Karayel korku dolu anları paylaştı!

Oyuncu Emre Karayel, Adana'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini söyledi. Karayel, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” dedi.

Uçağa yıldırım düştü! Emre Karayel korku dolu anları paylaştı!
Ekleme: 1.11.2021 - 10:11 Güncelleme: 1.11.2021 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Uçağa yıldırım düştü! Emre Karayel korku dolu anları paylaştı!
Bir süre kaldığı memleketi Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, kaza atlattıklarını duyurdu.

“PATLAMA OLDU”

Karayel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu.” açıklamasını yaptı.

UÇAĞI PAYLAŞTI

Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına çok sayıda takipçisi, “geçmiş olsun” dileklerinde bulundu.


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