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Mehmet Akif Alakurt'dan olay Erkan Özerman açıklaması! 'Yoklamasını çeker, potansiyel varsa...'

Bir zamanlar oynadığı Adanalı dizisiyle büyük üne kavuşan Mehmet Akif Alakurt, bir süredir Kaş yakınlarında köy hayatı sürüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu defa bir takipçisinin kendisine Erkan Özerman hakkında çıkan taciz iddialarını sorması üzerine verdiği cevapla gündem oldu.

Mehmet Akif Alakurt'dan olay Erkan Özerman açıklaması! 'Yoklamasını çeker, potansiyel varsa...'
Ekleme: 1.11.2021 - 11:38 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Akif Alakurt'dan olay Erkan Özerman açıklaması! 'Yoklamasını çeker, potansiyel varsa...'
Geçtiğimiz günlerde 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman'ın elinde pek çok ünlü modelin kaseti olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Gündemden düşmeyen iddialara dair eski Best Model, Mehmet Akif Alakurt'tan dikkat çeken açıklama geldi.



Bir takipçisinin, 'Abi, Best Mode olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş.' mesajına cevap veren Alakurt, çarpıcı açıklamada bulundu.

'YOKLAMASINI ÇEKER'

'Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur.' dedi.

Mehmet Akif Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılan Best Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazanmıştı.
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