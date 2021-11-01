Hülya Avşar'da yıllar sonra gelen olay Gülben Ergen itirafı!

Hülya Avşar yine açıklamalarıyla gündemde...Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Hülya Avşar'ın bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak ve kavgalı olduğu Gülben Ergen hakkında kullandığı sözler, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan o açıklamaları...'BUNA BENZER ÇOK ŞEY YAŞADIM'Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatın hatırlatılması üzerine,'İnsan kıyamıyor tabii rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz' dedi Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktğını itiraf eden Hülya Avşar, 'Buna benzer çok şey yaşadım' ifadelerini kullandı.Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, 'Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim' dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraksadığını daha sonra ise 'Ne yapalım iş icabı olmuştur' yanıtını verdiğini söyledi.GÜLBEN'E 'DEMODE' DEDİ'Gülben Ergen'le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?' sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için 'demode' sözcüğünü kullandı.SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİAvşar'ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevabını verdi.'GERÇEK VE İÇTEN SARIP SARMALIYORLAR'Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir karesini paylaştı ve altına da şu notu düştü: 'Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.''TANJU'YU SİLMEDİM'Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, 'Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler' dedi.AĞLAYARAK ASKERE UĞURLADI...Coşkun Sabah geçtiğimiz aylarda 'Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken aldatılma haberini okudum. O isim Tanju Çolak idi' demişti.Hülya Avşar, 'Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir' dedi