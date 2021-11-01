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Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber

Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber
Ekleme: 1.11.2021 - 15:08 Güncelleme: 1.11.2021 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber
Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Akciğer kanseriydi.

2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.

İsmini vermedik.

Sadece S.D olarak yazmıştık.

Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.

Ama olmadı :(

Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.

Sevenlerinin başı sağ olsun.'
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