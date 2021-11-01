Haluk Levent duyurdu: Semra Dinçer'den acı haber

Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:'Akciğer kanseriydi.2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.İsmini vermedik.Sadece S.D olarak yazmıştık.Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.Ama olmadı :(Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.Sevenlerinin başı sağ olsun.'