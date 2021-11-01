Gülşen'e sahnede küfür şoku!

Gülşen, sahne maratonuna hız kesmeden devam ederken ilginç bir olay başına geldi. Şinanay şarkısını seslendiren Gülşen, hayranlarının kendisine eşlik etmesi için mikrofonu uzattı. Galatasaray'a küfür edilince Gülşen, ne yapacağını şaşırdı.

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı esnada zor anlar yaşadı. Sevilen şarkıları ile kendini dinlemeye gelenlere eğlenceli anlar yaşatan Gülşen, Şinanay'ı seslendirirken gelen tepki karşısında ne yapacağını şaşırdı.Şinanay şarkısını söylerken mikrofonu kendisini dinlemeye gelenlere uzatan Gülşen, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla ne yapacağını bilemedi. Eliyle ağzını kapatan ünlü şarkıcı sahneden uzaklaştı.NE OLMUŞTU?Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı ekibin 2-1 galip ayrılmasının ardından sahada Şinanay şarkısı çalınmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.