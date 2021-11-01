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Dans videoları olay olmuştu! Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması

Son dönemin yükselen pop yıldızlarından Edis Görgülü ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın bir partide dans ettikleri video sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yakışıklı şarkıcı, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Dans videoları olay olmuştu! Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması
Ekleme: 1.11.2021 - 11:14 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Dans videoları olay olmuştu! Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması
Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir partide dans etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntülerine eleştiri yağdırmıştı.

BASTIK'IN EŞİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İkilinin dans videosuna gelen 'Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?' yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, 'Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz' ifadelerini kullanmıştı.

'Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum' yorumu üzerine 'Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş' mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise 'Ne diyelim istiyorsun?' karşılık vermişti.

'OTURUYORUM'

'Zeynep Bastık'ın kocası şu an ne yapıyor?' diyen kullanıcıya 'Oturuyorum' diyen reklamcı, 'Bırakın da o düşünsün' mesajını ise 'Zaten' şeklinde yanıtlamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, 'Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize' sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki göstermişti.

EDİS SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bunların ardından Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programına konuk olan 30 yaşındaki Edis, yakın arkadaşıyla dans ettikleri anlarla ilgili sessizliğini bozdu.

Video ile ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, 'Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz' dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI'

Edis, sözlerine; Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir' şeklinde devam etti.
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