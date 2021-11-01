Bengü'den hayranları sevindiren haber!

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu. Selim adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Selim bebek 3760 gr, boyu 53 cm olarak dünyaya geldi.

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünayevine giren Bengü, evliliğini gözlerden uzak yaşıyor. Mutlu evliliği olan ünlü çift, 2019 yılında kızları Zeynep'i kucağına aldı.Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftin Selim adını verdikleri bebekleri dünyaya gözlerini açtı.1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, şu bilgileri verdi:'Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz.'