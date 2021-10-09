Ünlü isim 5 yıl sonra ekranlara dönüyor!

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. 12 kişinin dahil olduğu EDHO kadrosuna son olarak bir süredir ekranlardan uzak olan Nurseli İdiz de katıldı.

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezon çekimleri başladı. EDHO ay sonunda yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 199. bölümü ile sezon finali yapmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 12 yeni isim katılırken sonra olarak Nurseli İdiz dahil oldu. İdiz, beş yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.12 YENİ İSİM KADROYA DAHİL OLDUİdiz'in yanı sıra Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.