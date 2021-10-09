Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti.Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti.Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu.Bu oyunculardan biri de dizide "Katya" karakterine hayat veren Ufuk Kaplan olduİşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...UFUK KAPLAN KİMDİR?Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 İstanbul doğumludur. Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştır.SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttıSadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Ufuk Kaplan çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak sürdürmektedir. 1972 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Aslen Yalova'lıdır.SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttıBugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Suna, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır.UFUK KAPLAN ROL ALDIĞI FİLMLER NELERDİR?Gölgedekiler, TV dizisi, 2014Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013Bizim Okul, TV dizisi, 2013Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09