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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Katya" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Kaplan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ufuk Kaplan, aradan geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı, yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali.

Ekleme: 9.10.2021 - 00:50 Güncelleme: 9.10.2021 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti.

Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu.

Bu oyunculardan biri de dizide "Katya" karakterine hayat veren Ufuk Kaplan oldu

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...

UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 İstanbul doğumludur. Aşk-ı Memnu dizisindeki Katya rolü ile birçok kişi tarafından tanınmıştır.

SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Ufuk Kaplan çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak sürdürmektedir. 1972 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Aslen Yalova'lıdır.

SON DAKİKA | Aşk-Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Bugüne kadar En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tadımız Kaçmasın, Doktorlar, Yağmurdan Sonra, Suna, Aşk-ı Memnu, Albatrosun Yolculuğu, Kirli Oyunlar, Nuri, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Berzah Cin Alemi ve Payitaht Abdülhamid gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır.

UFUK KAPLAN ROL ALDIĞI FİLMLER NELERDİR?

Gölgedekiler, TV dizisi, 2014

Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013

Bizim Okul, TV dizisi, 2013

Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011

Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011

Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011

Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010

Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 200-09

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