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Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damgasını vurdu. Güçlü sesiyle alkış toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışmada şarkısını okuyan Avcı'yı tebrik etti.

Ekleme: 8.10.2021 - 19:05 Güncelleme: 8.10.2021 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu
Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.

JÜRİLERDEN TAM NOT ALDI
Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.

TAN TAŞÇI'DAN TEBRİK
Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.
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