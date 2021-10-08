Ünlü ismin 'Çocuklar Duymasın' pişmanlığı!

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı “Dur Bir Dinle”ye konuk oldu.Yıllar süren dizisi Çocuklar Duymasın'la ilgili konuşan Karadağlı, bir itirafta bulundu. Genç meslektaşlarıyla ilgli eleştirilerde de bulunan 'Hepsi aynı' dedi.İşte Karadağlı'nın açıklamalarından ara başlıklar:'MESLEĞE SAYGILARI YOK'“Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye'deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı.'OLMASI GEREKEN OYDU'Pınar'a da söyledim, ‘Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı.”