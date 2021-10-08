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Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'ya 'barışma' cevabı!

10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katıldı. "Barışabiliriz" açıklamasını yapan Çıra'ya, eski eşinden şoke eden bir yanıt geldi.

Ekleme: 8.10.2021 - 14:30 Güncelleme: 8.10.2021 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'ya 'barışma' cevabı!
Eski eşler Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'yi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir aydır ayrı olan ikilinin açıklamaları dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Raffles Otel'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta; Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Şefkatli'nin gelinliğine Özgür Masur imza attı. İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

550 kişinin katıldığı düğüne; Demet Akalın, Berkay Şahin, Selin Ciğerci, Yaşar İpek, Volkan- Zeynep Demirel Ceylan gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

DEMET'TEN SIFIR TAVSİYE

Demet Akalın, düğüne eski eşi Okan Kurt'la birlikte katıldı. Gazetecilerin “Yeni çifte evlilik tavsiyeniz var mı?” sorusuna popçunun, “Sıfır tavsiyem var” çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

Zayıfladığını belirten 49 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, “Kilo kaybettim, bol bol çekin' diyerek objektiflere poz verdi.

'İŞ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, düğüne ayrı ayrı katıldı. Gökhan Çıra, gazetecilere “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz' dedi. Selin Ciğerci ise “Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz' şeklinde konuştu.

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve bazı ünlü isimler, otel içinden düğüne giriş yaptı. Yoğun güvenlik olduğu için içeri gazeteci alınmadı.
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