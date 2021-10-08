Ronaldo'yu reddeden tek kadın!

2018 yılında futbol kariyerini sonlandıran İngiliz Jermaine Pennant'ın boşandığı eşi Alice Goodwin sosyal medya hesabından gündemi sarsan bir açıklamada bulundu.RONALDO İLE ADI SIK SIK BASINDA YER ALIYORDUYıllar sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo ile aralarında sürekli ilişki yaşadıklarına dair söylentiler olan Alice Goodwin, tüm iddialara cevap verdi.Goodwin, beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'yu 'tipi olmadığı' için reddettiğini söyledi.Bir dönem ikilinin geçmişte bir kaçamak yaşadığına dair söylentiler dolaşmıştı, ancak geçen yıl Instagram'dan yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanlamıştı.'RONALDO BENİM TİPİM DEĞİL'Eski Arsenal ve Liverpool kanat oyuncusu Pennant'ın boşandığı eşi Alice Goodwin, 350.000 takipçisine 36 yaşındaki oyuncuyla aralarında geçenleri kısaca anlattı. 'Ronaldo ile görüştünüz mü?' sorusuna yanıt olarak, 'Hayır, o benim tipim değil' yazdı.Goodwin, Ronaldo'nun Arjantinli model Georgina Rodriguez ile olan ilişkisinden önce romantik olarak bağlantı kurduğu birkaç modelden biriydi.Rodriguez, Ronaldo ile 2017'de çıkmaya başladı ve şimdi birlikte bir kızları var. Aynı zamanda da Ronaldo'nun diğer üç çocuğuyla birlikte yaşıyor.ALDATMA İDDİASI ÜZERİNE AYRILDILARGoodwin ve Pennant, bir dizi aldatma iddiasının ardından altısı karı koca olarak geçirilen dokuz yılın ardından 2020'de ayrıldı.35 yaşındaki Goodwin, sosyal medyadan ayrıldığını duyuyarak, 'Merhaba çocuklar, herhangi bir spekülasyon başlamadan önce, insanların Jermaine ve benim artık bir ilişkimiz olmadığını bilmelerini isterim. İnişli çıkışlı yılların sonunda başaramadık. Jermaine'i her zaman önemseyeceğim ve ona en iyisini dileyeceğim' notunu düştü.