Çağla Şikel'den flaş 'aşk' açıklaması!

42 yaşındaki manken Çağla Şıkel, dün akşam Kenan Doğlu konserine gitti. Şıkel, konser başlamadan önce samimi açıklamalarda bulundu.Aşk hayatıyla iligli konuşan Çağla Şıkel, şu an hayatında kimse olmadığını söyledi.İşte Şıkel'in açıklamlarından ara başlıklar:'HER ŞEYİM VAR''Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum.'OLURSA SAKLAMAM'Ama benim hayatıma birinin girmesi çok kolay bir şey değil. Şu an hayatımda kisme yok olursa da neden olmasın hiç saklamam.'KENAN DOĞULU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİBir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.