Aleyna Tilki'den yeni proje!

21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, Türkiye'nin yanı sra dünyada da adını duyurmaya devam ediyor.Yaptığı işlerle, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, yeni bir kliple sevenlerinin karşısına çıktı.Dünya çapında üç büyük müzik şirketin biri olan Warner Music'le bir albüm ve 4 single yapmak üzere anlaşan Aleyna Tilki , Amerikalı dünyaca ünlü dj/producer Dillon Francis'in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love' şarkısının yayınlanmasıyla gündemin ilk sıralarına oturdu.Aleyna Tilki dinleyicileri Real Love türkçe anlamı ve şarkı sözlerine dair araştırmalara başladı. Real Love ne demek, anlamı nedir? Aleyna Tilki Real Love şarkı sözleri çeviri gibi başlıklar sorgulanıyor.İşte Aleyna Tilki'nin şarkısı Real Love anlamı ve Türkçe sözleri…REAL LOVE NE DEMEK?Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Sır, Yalnız Çiçek şarkılarıyla oldukça beğenilen genç isim Aleyna Tilki'nin 'Real Love' isimli şarkısı 'Gerçek Aşk' anlamına geliyor.ALEYNA TİLKİ REAL LOVE ŞARKI SÖZLERİKiss me slowly while i'm sitting in the back seatHead is spinning and i never felt so happyDriver's talking but we don't hear what he's sayingCity lights so blurry, everything is fadingBeni yavaşça öpArka koltukta otururkenBaşım dönüyor ve hiç bu kadar mutlu hissetmemiştimŞoför konuşuyor ama ne dediğini duymuyoruzhir ışıkları o kadar bulanık ki, herşey sönüyor sankiI want somebody, want some real love, i just want some real loveI just want some real love babyI want somebody, want some real love, i just want some real loveI just want a real loveBirini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumBebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorum(I want somebody, want somebody-bodyI just want some real love, i just want some real love babyI want somebody, want somebody-bodyI just want some real love, i just want some real love baby)Birini istiyorum, birini istiyorum, biriniSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumBebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, biriniSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek aşk istedim bebeğimI want somebody, want somebody-bodyI just want some real love, i just want some real love babyI want somebody, want somebody-bodyI just want some real loveI just want a real loveBirini istiyorum, birini istiyorum, biriniSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumBebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, biriniSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek aşk istedim bebeğimPull me closer, make me feel like this is somethingTell me baby, what we have is more than nothingNever-ever felt so safe, don't burst the bubbleTell me pretty lies, don't give me any troubleBeni daha yakına çek, birşeyler hissettir banaSöyle bana bebeğim, sahip olduğumuz şey düşündüğümden daha fazlaHiç bu kadar güvende hissetmemiştim, sakın bunu bozmaBana güzel yalanlar söyle ama beni yormaI want somebody, want some real love, i just want some real loveI just want some real love babyI want somebody, want some real love, i just want some real loveI just want a real loveBirini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumBebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorumSadece gerçek bir aşk istiyorum