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Yılın düğünü bugün! Davulla zurnayla aldı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerinde bir dönem sıkıntılar yaşayan ve yollarını ayıran çift, kısa süre süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmıştı. Büyük gün geldi, Tatlıses ile Şefkatli bugün dünyaevine giriyor. İdo Tatlıses, nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...

Ekleme: 7.10.2021 - 14:06 Güncelleme: 7.10.2021 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Yılın düğünü bugün! Davulla zurnayla aldı!
Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'i düğün heyecanı sardı. İdo Tatlıses davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti.a

'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Mutlu çift daha sonra davul zurna eşliğinde evin kapısına indi. Karşılıklı göbek atan sevgililerin o anları kameralara yansıdı.

Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.



PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.

DERYA TUNA DÜĞÜN ÖNCESİ ALIŞVERİŞTE...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve oğlu İdo'nun annesi Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.



Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında aracını teslim ederken görüntülenen Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü öncesi görüntülenen Tuna 'Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?' sorusuna gülümseyerek, 'Arkadaşlar şafak bir, yarın (bugün) düğünümüz var. Gerçekten çok heyecanlıyım, son eksiklerimi tamamlamaya geldim' dedi.


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