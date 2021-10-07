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Ünlü oyuncu ehliyeti kaptırdı!

Katıldığı parti sonrası aracıyla yola çıkan Ece Sükan, Etiler'deki polis çevirmesinde alkolmetre üflemediği gerekçesiyle ehliyetinden oldu.

Ekleme: 7.10.2021 - 14:33 Güncelleme: 7.10.2021 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu ehliyeti kaptırdı!
Önceki gece Bebek'te bulunan bir mekanda, birçok ünlü ismin katılımıyla parti düzenlendi.

Partiye katılan isimlerden biri ise eski oyuncu ve stilist Ece Sükan oldu.

Parti çıkışı mekandan ayrılan Sükan, geceyi olaylı bitirdi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Aracıyla evine dönmek isteyen Sükan, Etiler'de polis denetimine takıldı.



Alkollü olan Sükan, gazeteleri fark edince polis tarafından uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

'KAMERALARI KAPATTIRIN'

Polise, 'Şu an arkadaşlar görüntü alırken üflemeyeceğim, kameraları kapattırır mısınız?' diyen Sükan, 'Ayıptır, bu tacizdir hala çekiyor, utanmazsınız utanmaz.' sözleriyle de gazetecileri hedef aldı.

EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Polislere zorluk çıkaran Sükan'a, 3 bin 836 tl para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine de iyi yıl süreyle el konuldu.


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