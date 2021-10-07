Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in neden ayrıldığı ortaya çıktı

2019 yılında Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin, uzun süredir Hande Erçel ile aşk yaşıyor.İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.İtalyan magazin sitesi Chiecosa, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti. Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı.Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.Yıllar sonra ortaya atılan bu iddiaya eski aşıkların ne yanıt vereceği merak konusu oldu.