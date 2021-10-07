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İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl ekim ayında nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle ikilinin planladıkları düğün ertelenirken, genç çift sonunda muradına erdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi. Davul ve zurna eşliğinde Şefkatli'nin evine giden Tatlıses, eşinin arkadaşlarını ikna edemedi. Tatlıses, eşinin inatçı arkadaşlarına tek tek para dağıttı.

Ekleme: 7.10.2021 - 23:06 Güncelleme: 7.10.2021 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı
Magazin gündeminin gözde çiftlerinden olan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçen yıl ekim ayında nişanlanma kararı almışlardı. İkilinin yaptıkları nişanın ardından düğün tarihi merak konusu olurken, koronavirüs salgını planları biraz ertelemişti.

YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES DÜNYA EVİNE GİRDİ

Yaklaşık olarak 1 yılın ardından muradına eren çift bugün yaptıkları düğün ile hayatlarını birleştirdiler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE EVİNDEN ALDI

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün gecesinin sabahı da bir hayli hareketli geçti. Sabah saatlerinde eşi Yasemin Şefkatli'nin Bağdat Caddesi'ndeki evine giden Tatlıses, Şefkatli'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı.

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi!

YASEMİN ŞEFKATLİ ELBİSESİYLE TAM NOT ALDI

Üzerine giydiği beyaz mini elbisesiyle otoritelerden tam not alan Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İDO TATLISES NEDİMELERE PARA DAĞITTI

Öte yandan Tatlıses, Şefkatli'yi evinden çıkartırken zor anlar yaşadı. Şefkatli'nin inatçı arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Nedimelere paraları dağıtan Tatlıses sonunda Yasemin Şefkatli'ye kavuştu.

"İKİZLERİM OLSUN"

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi veren Şefkatli, pastasını üflerken "İkizlerim olsun." dileği dilemişti.
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