Ece Ronay ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! Yasmin Erbil’den ilk açıklama geldi!

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay (29), gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken açıklama yapan şarkıcı, "Erbil'in asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarının suçunu da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış" dedi.ECE RONAY'IN NİŞANLISI İLE VİDEO PAYLAŞTIMehmet Ali Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak, magazin gündeminden düşmeyen olayın çözüldüğü mesajını verdi.Ünlü şovmen, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i olayları kapalım, üstünü örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem de o taraf çok rahatsız oldu. O da beni kırmadı, davetimi kabul etti geldi ve yemeğimi yedi" ifadelerini kullandı.Yemek sonrası konuşan Erbil'i onaylarcasına kafa sallayan Mehmet Bilir, "Sen de bizi çok güzel ağırladın" diyerek, 64 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti."ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf. Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yaptı.Ece Ronay, "Özür meselesinin benimle hiçbir alakası yok. Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullandı."ERBİL, MEHMET'İ KANDIRMIŞTIR"Genç şarkıcı, nişanlısının söz konusu video için Mehmet Ali Erbil'den para aldığı iddiasına da yanıt verdi:"Mehmet para almıştır söylemleri dolanıyor. Artık nişanlım değil ama maddiyat konusunda asla ihtiyacı olmayan biri...""Mehmet bu haberlerde rahatsızlık duyuyordu, muhtemelen Mehmet Erbil Bey bütün kurnazlığıyla Mehmet'i 'özür dileyeceğim, gel beraber video çekelim' diye çok güzel bir şey yapıyormuş gibi kandırmıştır...""Çünkü videoda özür de var, Mehmet kendince ana haberlerdeki rezillikler dursun, ben çok ağlıyorum diye kabul etmiş olabilir ama ben böyle bir özrü kabul etmiyorum. Maddiyat tarzı haberler hoş değil, açıklamak istedim.""ERBİL'İN EVİNE GİTTİM, KAPIDA SİLAHLI ADAMLARI VARDI"Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelerek video çektiği için nişanlısı Ece Ronay tarafından terk edilen Mehmet Bilir, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak kendisini savundu."Ece'nin sürekli yalan haberlerle ve geçmişiyle yargılanması beni rahatsız etmeye başladı. Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı, silahlı adamlar vardı. Arayıp 'beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun, kapıda silahlı adamlar var' dedim...""Erbil'e 'Ece'nin bu konularla gündem olmasını istemiyorum, senden özür mesajı bekliyorum' dedim. 'Tamam senin için yaparım' dedi. Videoyu benimle beraber çekti. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim...""Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı. Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım...""Evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var, böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim."YASMİN ERBİL'DEN AÇIKLAMA GELDİMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınladı. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı'Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum.24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir İnsanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun…'