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Beyaz Gazete
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Çarşı karıştı! Deniz Akkaya'dan olay sözler!

İnsanların Ece Ronay'ı karpuzu için izlediğini söyleyen Deniz Akkaya, Ronay'ın PKK sempatizanı olduğunu vurguladı. Akkaya, Ronay'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Ekleme: 7.10.2021 - 14:24 Güncelleme: 7.10.2021 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Çarşı karıştı! Deniz Akkaya'dan olay sözler!
Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasında çıkan taciz tartışmalarının ardından konu, magazin programlarında konuşulmaya devam ediyor.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ece Ronay'a yönelik eleştirilerde bulunan Deniz Akka'ya, Ronay'ın PKK sempatizanı olduğunu söyledi.

Ronay'ın daha önce içerisinde 'Kürdistan' kelimesinin geçtiği videolar yayınladığı konuşulan programda, Akkaya sinirlerine hakim olamadı.

'SENİ İZLEYENLER, KARPUZUN İÇİN İZLİYOR'

Sosyal medyada herkesin Ece Ronay'ı karpuz için izlediğini söyleyen Akkaya, 'Şunu bil, sosyal medyada seni izleyenler, karpuzun için açıp seni izliyor. Ettiğin küfürler yüzünden izliyor. Şunu tekrar söylemek zorundayım. Her şeyin açıklaması olabilir ama ideolojiler maalesef doğuştan kafamıza zikredildiği için senin ideolojin değişmedi.

'PKK SEMPATİZANLIĞI YAPTIĞIN VİDEON İÇİN ÖZÜR DİLEYECEKSİN'

Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde sen bu insanlara bu müzik adındaki rezilliği pazarlamaya çalışıyorsan önce çıkıp, PKK sempatizanlığı yaptığın videon için özür dileyeceksin.' ifadelerini kullandı.

'VATAN HAİNİ ZATEN'

Kürdistan diye bir ülke olmadığını söyleyen Akkaya, 'İlgilenmiyorum sen kimle ne yapıyorsun. Kardeşim eğer sen bu tıklanmalarla oradan para kazanıyorsan ve bir şekilde sahneye çıkıyorsan, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altındaysan, çıkıp ben o videoyu kestiler hayır kardeşim. Ben şeyle ilgilenmiyorum, 'Polise niye küfrettin?' Bana yazıyor, yazmıyor. Onda da değilim.

Siz ikiniz arkadaşınızla birlikte o videoyu nasıl bitiriyorsunuz? Kürtlükle değil, PKK sempatizanısın sen. Kendine geleceksin. Kürdistan diye bir ülke yok kardeşim. O zaman gidecek buradan yallah. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Zafer işareti yapıyorsunuz. Vatan haini zaten.' dedi.

'SEN BU ÜLKEDE SADECE BİR YER İŞGAL EDİYORSUN'

Akkaya, konuya ilişkin açıklamalarını, 'Ben seni anlıyorum, anasız babasız büyümüşsün hepimiz hatalar yapabiliriz bu pozisyonda. Ama sen bu ülkede sadece bir yer işgal ediyorsun.' sözleriyle sonlandırdı.
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