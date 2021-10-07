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Bitmeyen kavga mahkemeye taşındı!

Mustafa Keser'in hakkında söylediklerine sessiz kalan Bülent Ersoy, tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 7.10.2021 - 11:38 Güncelleme: 7.10.2021 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Bitmeyen kavga mahkemeye taşındı!
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programı yayından kaldırılmıştı. Programın sunucularından Mustafa Keser, yaşananların perde arkasını YouTube kanalında anlatmış ve Ersoy hakkında söyledikleri çok konuşulmuştu.

'DAVA AÇIYOR'

Bu sözlerin Bülent Ersoy'u çok kızdırdığını dile getiren ünlü sanatçı Onur Akay, 'Bu sözlerle çileden çıkan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'e tazminat davası açıyor.' açıklamasını yaptı.

'DİVA DEĞİL DİVAN'

Keser'in,'Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor... Gelelim 'Diva' meselesine. Diva'nın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, becerive donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar! Zeki Müren gitmiş yerine o kalmış. Haydi oradan! Hiçbir şey bildiğin yok senin arkadaş.

'KÜRDOO DİYE SESLENİYOR BANA'

İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Rahatsız olduğum için bakmadım, ardından 'Kürdoo' diye sesleniyor bana.' ifadelerini kullanmıştı.
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