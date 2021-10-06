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Nurseli İdiz'den çarpıcı itiraf!

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerle konuşup taksi anılarını anlatan İdiz, dizi sektöründeki problemlere de dikkat çekti.

Ekleme: 6.10.2021 - 10:32 Güncelleme: 6.10.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Nurseli İdiz'den çarpıcı itiraf!
60 yaşındaki usta sanatçı Nurseli İdiz, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Sık sık taksi kullanmasıyla bilinen İdiz, taksiden iner inmez gazetecileri karşısında gördü.

"TAKSİ KULLANMAYI SEVERİZ"
Ünlü oyuncu, "Babam da çok taksiye binerdi. Ailecek taksiye kullanmayı severiz biz, kızım da Roma'dan Milona'ya gitmiştir taksiyle" diyerek taksi kullanmayı sevdiğini söyledi.

3Nurseli İdiz: 10 yıldır ağladığımı düşünüyor
Sürekli taksi kullandığı için çok fazla anısı olduğunu söyleyen İdiz, "Beni bir taksici gördü bir gün, 'Abla iyi misin? Seni 10 yıl önce havaalanına bırakmıştım, ağlıyordun' dedi. 10 yıldır hala ağlıyor diye düşünüyor beni" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU TUTMUYOR"
Yakın zamanda yeni bir diziye başlayacak olan oyuncu, "Oyun başlıyor, bir tane dizimiz var. Çok fazla dizi yapılıyor, çoğu tutmuyor..."

"Saçma sapan işler oluyor. Senaryolar birbirine benziyor. Bu kadar çok dizi yapılmasın, düşünüp taşınıp daha iyi diziler yapılmaya gayret edilsin." diyerek sözlerini noktaladı.
6Nurseli İdiz: 10 yıldır ağladığımı düşünüyor

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen İdiz, yeni projesinde estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söylemişti.

"TRAKYA GENİM VAR BENİM"

Usta oyuncu, "Ben doğalımdır, kötü oluyor botoksla ifade kaybı oluyor hiç yaptırmadım, şimdilik gerek yok ama biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim
sağlam. Trakya genim var benim" diye konuşmuştu.

İdiz'e, geçtiğimiz yıl son anda kadrosunda olduğu bir filmden Uğur Yücel'in kendisini istemediği için ayrıldığı iddiaları da hatırlatılmıştı.

Bunun üzerine oyuncu; "Evet öyle bir şey oldu, Uğur'dan mı kaynaklı başkasından mı bilmiyoruz, zaten filmden de haber yok. Nerede oynayacak ne olacak bilmiyorum. Çok samimiyetimiz yok, görüşmedik ama 'Benimle alakası yok' demiş. Sebebini bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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