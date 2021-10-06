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Mustafa Keser’den sonra İzzet Yıldızhan’dan çarpıcı Bülent Ersoy itirafı

Sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yakında bir TV programıyla ekranlara döneceğini müjdeleyen Yıldızhan, Bülent Ersoy'un Mustafa Keser ile yaşadığı gerilim hakkında konuştu. Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayandı" dedi.

Ekleme: 6.10.2021 - 09:57 Güncelleme: 6.10.2021 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Keser’den sonra İzzet Yıldızhan’dan çarpıcı Bülent Ersoy itirafı
İzzet Yıldızhan, geçmiş yıllarda Bülent Ersoy ile bir program yapmış ve bu program 4 hafta sonra yayından kaldırılmış, sonrasında ise Yıldızhan'ın çarpıcı açıklamaları gündem olmuştu. Benzer olay geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser'in başına geldi. Keser'in Ersoy ile sunduğu program iki hafta içerisinde yayından kaldırıldı.



'BÖYLE PROGRAMLAR YAPMAMASI LAZIM'

Snob Magazin'in haberine göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Keser'in durumu İzzet Yıldızhan'a sorulduğunda, başarılı şarkıcı; 'Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Ben 4 hafta dayanabilmiştim, kendisi 2 hafta dayanabildi. Bülent Ersoy'un artık böyle programlar yapmaması lazım. Bu tarz programlarda olmak yerine daha çok sağlığına dikkat etmesi lazım. Bu tarz sanatçılarımızın kendilerini koruması ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir.


'BAZI SANATÇILAR ZORDUR'
Benim böyle bir rahatsızlığım olsa, tüm samimiyetimle söylüyorum bu tarz işlerin içinde yer almam. Bu karmaşanın içine kendimi sokmam. Tekrar o konulara girmek istemiyorum açıkcası ama ben o dönem Mustafa Keser'den daha sert açıklamalarda bulunmuştum. Bu süreçte de açıklamalarım halkta karşılık bulmuştu. Neticede halk tarafından kabul görmüş bazı sanatçılarla çalışmak zordur.' açıklamasında bulundu.


'SUÇ BÜLENT ERSOY'DA'
Son olarak Bülent Ersoy'un orkestrasının KKTC'de tutuklanmasıyla ilgili ise; 'Bu süreçte o arkadaşlara gerçekten çok üzüldüm. Bülent Ersoy'a üzülmedim. Orkestra da çalışan kişiler günlük işe gidip gelen, ailesine bakan, çocuğu olan insanlar. Ben aynı pozisyonda olsam, kesinlikle dönmezdim oradan. Baktığınız zaman Bülent Ersoy'un bugün Türkiye'de her tarafta kabul gören bir kimliği var.


Ben orada olsam Başbakan'a kadar çıkar gerekli girişimlerde bulunur, suçu olmayan o insanları orada bırakmazdım. Biz konsere gittiğimiz zaman PCR testini yapan benim menajerim. Orkestranın bundan haberi yok ki? Yani tüm sorumluluk bizde bu durumda. Baktığınız zaman burada suç Bülent Ersoy'da' dedi.
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