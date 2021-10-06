Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusu! Taciz ve para teklifi...

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınlamıştı.İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazmıştı.Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.TACİZ İDDİASIMesajları yayınlayan Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" demişti. Sonrasında "Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu.KORUMA KARARI ALDIRDITaciz iddialarının ardından magazin programına telefonla bağlanan Erbil ise, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim" açıklamasında bulunmuştu. Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUBugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'ne gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, ''Ben kendisini düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz Mehmet Ali bey diyerek geciktirdi. Kendisinde ne evimin adresi nede benimle alakalı ona gönderilmiş bir görüntü vardır.Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. Demiyor ki 'Ben 65 yaşında bir adam olarak 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim.' Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi. Para teklifi konusunda ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu." diyerek ayrıldı.MEHMET ALİ ERBİL'DEN CANLI YAYINDA DENİZ AKKAYA'YA ŞOK SÖZLEREce Ronay'a gönderdiği taciz mesajlarının ifşa olması sonrasında gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Canlı yayında Deniz Akkaya ile ağız dalaşına giren Mehmet Ali Erbil, "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun" dedi. Bu sözler sert bir kavganın fitilini ateşledi. Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz canlı yayınında programın yorumcularından Deniz Akkaya, Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronayarasında yaşananları değerlendirdi.Söz hakkı doğunca canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sorusunu yöneltmesi üzerine oldukça sinirlendi."MÜNECCİM MİYİM?"Deniz Akkaya'nın sorusuna "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim." şeklinde sert bir tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e yanıt veren Deniz Akkaya, "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı araştırmadın mı? ifadelerini kullandı."GEÇMİŞİMDEN VURMA""Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e, Deniz Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma." dedi."SANA BELDEN AŞAĞI ÇOK İYİ VURURUM""Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır." diyen Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya'yı çılgına çevirdi."SANA MI DÜŞTÜ BENİM UÇKURUMUN ŞEYİNİ TUTMAK"Deniz Akkaya, "Sen bana belden aşağı vuramazsın. Adamsan söylersin. Gayet sakinim. Nedir benimle ilgili söyleceğin? Söyle... Beni hiçbir şey yerle bir edemez. Eğer sen benim bir çapkınlığımla ilgili bir şey söylüyorsan; ben kendi paramı kazanan, kendi çocuğuma bakan; senin eski karıların gibi hiçbir şekilde nafaka almadan keyfime bakan bir kadınım. Sana mı düştü benim uçkurumun şeyini tutmak? Kendine gel." şeklinde sert bir yanıt verirken Erbil de Akkaya için "Benim eski karılarıma laf edecek en son insandır kendisi." dedi.Deniz Akkaya'nın, Mehmet Ali Erbil'e yanıtı ise şöyle oldu: "Ben karına laf etmedim. Sen eski karılarına kendin laf ediyorsun. Tuğba Erbil'in ipliği pazara nasıl çıktı?"